Këta janë kandidatët më të votuar nga AAK pas 18% të votave të numëruara

Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta janë kandidatët më të votuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025: Ramush Haradinaj – 8,371 Vota Daut Haradinaj – 5,343 Vota Besnik Tahiri – 5,113 Vota Time Kadrijaj – 3,600 Vota Bekë Berisha – 3,425 Vota Burim Ramadani – 3,350…

Lajme

29/12/2025 21:28

Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta janë kandidatët më të votuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025:

  1. Ramush Haradinaj – 8,371 Vota

  2. Daut Haradinaj – 5,343 Vota

  3. Besnik Tahiri – 5,113 Vota

  4. Time Kadrijaj – 3,600 Vota

  5. Bekë Berisha – 3,425 Vota

  6. Burim Ramadani – 3,350 Vota

  7. Arber Tolaj – 3,206 Vota

  8. Agim Çeku – 3,154 Vota

  9. Arton Demhasaj – 2,314 Vota

  10. Albana Bytyqi – 2,125 Vota

Këto janë rezultatet paraprake për kandidatët e AAK-së pas numërimit të një pjese të votave.

Kandidatët që po liderojnë tani janë ata që pritet të luajnë role kyçe në fazën finale të procesit zgjedhor. /Lajmi.net/

Lajme të fundit

Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta...

Pas 17% të votave të numëruara, këta janë...

Mbi 17% e votave të numëruara, këta janë kandidatët më të votuar nga PDK

Infantino: Për vetëm dy javë 150 milionë kërkesa...