Këta janë kandidatët më të votuar nga AAK pas 18% të votave të numëruara
Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta janë kandidatët më të votuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025:
Ramush Haradinaj – 8,371 Vota
Daut Haradinaj – 5,343 Vota
Besnik Tahiri – 5,113 Vota
Time Kadrijaj – 3,600 Vota
Bekë Berisha – 3,425 Vota
Burim Ramadani – 3,350 Vota
Arber Tolaj – 3,206 Vota
Agim Çeku – 3,154 Vota
Arton Demhasaj – 2,314 Vota
Albana Bytyqi – 2,125 Vota
Këto janë rezultatet paraprake për kandidatët e AAK-së pas numërimit të një pjese të votave.
Kandidatët që po liderojnë tani janë ata që pritet të luajnë role kyçe në fazën finale të procesit zgjedhor. /Lajmi.net/