​Këta janë disa nga deputetët e zgjedhur për herë në parë që pritet të betohen të martën

Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Kosovë, të mbajtura më 9 shkurt, ka pasur ndryshime në përbërjen e Kuvendit.

Rreth 20 deputetë do të jenë për herë të parë pjesë e Kuvendit nga totali i 120 deputetëve.

Ndër partitë politike, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) ka regjistruar mbi 10 deputetë të rinj.

Nga VV deputetë për herë të parë do të jenë Edona Llalloshi, Drita Pajaziti, Agim Bahtiri, Ilir Kërçeli, Bilbil Sokoli, Ejup Maqedonci, Liza Gashi e të tjerë. Ndërsa, nga PDK-ja Sala Jashari, Jakup Nura, Artan Behrami, Kosovare Murseli, Altin Krasniqi, Xhevahir Geci etj.

Nga LDK: Fadil Hadergjonaj, Jehona Lushaku Sadriu, Alban Zogaj, Krenar Xhaferi, Paris Guri, Arjeta Abazi, Serbeze Muçaj.

Nesër e martë pritet të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Seanca pritet të drejtohet një deputeti më i vjetër dhe deputeti më i ri në moshë, e që janë Avni Dehari e Sala Jashari.

Në zgjedhjet parlamentare të shkurtit, Vetëvendosje ka dalë e para me 42.30 për qind të votave, rrjedhimisht do t’i ketë 48 deputetë. PDK-ja është e dyta me 20.95 për qind, përkatësisht 24 deputetë, LDK-ja e treta me 18.27 për qind apo 20 deputetë dhe koalicioni AAK-Nisma 7.06 për qind, respektivisht 8 deputetë.