Këshilltari i Kurtit i tregon Kushtetueses si të veproj: Nëse nuk i urdhëroni deputetët të votojnë, vendimet tuaja nuk do të kenë më peshë
Jeton Zulfaj nga kabineti i kryeministrit Albin Kurti, ka thënë se gjykata nuk ka pyetur për lirinë e deputetëve, por ka Ka lëshuar urdhra që deputetët të jenë prezentë në seancë dhe të votojnë. Ai ka thënë se gjykata duhet të kthejë seancën për President aty ku ka mbetur dhe t’i detyroj deputetët të votojnë./…
Lajme
Jeton Zulfaj nga kabineti i kryeministrit Albin Kurti, ka thënë se gjykata nuk ka pyetur për lirinë e deputetëve, por ka Ka lëshuar urdhra që deputetët të jenë prezentë në seancë dhe të votojnë.
Ai ka thënë se gjykata duhet të kthejë seancën për President aty ku ka mbetur dhe t’i detyroj deputetët të votojnë./
Nëse nuk e bën, sipas Zulfajt vendimet e Gjykatës nuk do të kenë më peshë.
Postimi i plotë:
Për ata që po thonë se mandati i deputetëve është i lirë.
Sigurisht, POR gjykata nuk ka pyetur për këtë liri vitin që shkoi. Ka lëshuar urdhra që deputetët të jenë prezentë në seancë dhe të votojnë.
Njëjtë duhet të veprojë edhe në këtë rast.
Në fakt, nëse gjykata nuk e kthen vazhdimin e seancës për zgjedhjen e presidentit aty ku ka mbetur, duke i urdhëruar deputetët të jenë prezent në seancë dhe të votojnë “për”, “kundër” apo “abstenojnë”, në përputhje me vendimet e mëparshme të saj, atëherë vendimet e saj nuk do të ketë më peshë.