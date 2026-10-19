Këshilli i Sigurimit i OKB-së diskuton nesër për Kosovën, në fokus situata e sigurisë dhe bllokada institucionale

Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara pritet të mblidhet të martën, më 20 tetor, në orën 21:00, për të shqyrtuar raportin gjashtëmujor të Misionit të OKB-së në Kosovë (UNMIK). Raporti përfshin periudhën nga 16 marsi deri më 15 shtator të këtij viti, ndërsa mbledhja e fundit ku ishte shqyrtuar raporti për Kosovën…

Lajme

19/10/2026 23:40

Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara pritet të mblidhet të martën, më 20 tetor, në orën 21:00, për të shqyrtuar raportin gjashtëmujor të Misionit të OKB-së në Kosovë (UNMIK).

Raporti përfshin periudhën nga 16 marsi deri më 15 shtator të këtij viti, ndërsa mbledhja e fundit ku ishte shqyrtuar raporti për Kosovën ishte mbajtur më 9 prill.

Në raport thuhet se situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë ka mbetur stabile, por theksohet se bllokada institucionale ka vazhduar dhe përparimi në zbatimin e Marrëveshjes së Brukselit ka mbetur i kufizuar.

Dokumenti trajton edhe zhvillimet në fushën e drejtësisë, përfshirë arrestimin e disa personave serbë të dyshuar për krime lufte dhe dënimin e tre personave për sulmin terrorist në Banjskë.

Një tjetër çështje e përfshirë në raport është mbyllja e institucioneve paralele serbe që kanë funksionuar ilegalisht në Kosovë.

Raporti përmend gjithashtu njoftimin e Misionit të NATO-s në Kosovë (KFOR) për tërheqjen graduale të pranisë së përhershme nga ura kryesore mbi lumin Ibër, si dhe përfshirjen e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës në masat e sigurisë pranë Manastirit të Deçanit.

Mbledhja e Këshillit të Sigurimit pritet të jetë një mundësi për shqyrtimin e zhvillimeve politike dhe të sigurisë në Kosovë gjatë periudhës së përfshirë në raport.

Artikuj të ngjashëm

October 19, 2026

Eurodeputetja Strolenberg kritikon BE-në për heshtjen ndaj dhunës policore në protestat...

October 19, 2026

Masa kufizuese për protestuesit, Balla: Po diskutohen nga qeveria, pritet që...

October 19, 2026

Tiranë: Protesta e shtatë mbyllet me përplasje e molotovë, sulmohet Gjykata...

October 19, 2026

Protestat në Francë, dëme të shumta e plaçkitje dyqanesh

October 19, 2026

Trazira të rënda në Milano, arrestohen 160 persona për katër orë,...

October 19, 2026

Franca shpall orë policore, ndalon çdo tubim publik nga ora 12:00...

Lajme të fundit

Të shtëna me armë ndaj yllit të Bollywood-it, Tiger Shroff

Eurodeputetja Strolenberg kritikon BE-në për heshtjen ndaj dhunës...

Flick i zbulon alternativat për mbrojtjen ndaj PSG-së,...

Masa kufizuese për protestuesit, Balla: Po diskutohen nga...