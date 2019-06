Kërkohet paraburgim ndaj personit që dyshohet se dhunoi një të mitur në afërsi të shkollës

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit, në Gjykatën Themelore në Gjakovë, kundër të pandehurit E.C, nga Komuna e Rahovecit, me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale “ dhunimi”.

Siç njofton Prokuroria Themelore në Gjakovë, me 05.06.2019, afër një shkolle të mesme në Komunën e Rahovecit, i pandehuri E.C, e detyron të dëmtuarën të mitur L.D, që të kryejë aktin seksual pa pëlqimin e saj, në atë mënyrë ku përderisa e dëmtuara ishte duke shkuar për të blerë një shishe ujë afër shkollës, i pandehuri e kishte ftuar kinse për ti treguar diçka, pas refuzimit nga ana e të dëmtuarës me arsyetimin se kishte mësim dhe nuk kishte kohë, i njëjti duke përdorur forcën e kap për krahu, e dërgon në shtëpinë e pa banuar afër shkollës, e zhvesh me forcë dhe e kryen aktin seksual, duke u larguar më pas, dhe duke e lëne te dëmtuarën ne vendin e ngjarjes.

Prokurori i rastit ndaj të pandehurit E.C, ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh. /Lajmi.net/