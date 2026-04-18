Kërcënohet kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu

18/04/2026 08:52

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka dënuar ashpër kërcënimet ndaj Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, të cilat vijnë nga një person i dyshuar për disa vepra penale.

Sipas ZKSH-së, këto kërcënime përbëjnë sulm të drejtpërdrejtë ndaj sistemit të drejtësisë dhe si të tilla do të marrin përgjigjen e duhur institucionale në mënyrë që personi përgjegjës të sillet sa më parë para drejtësisë dhe të përballet me pasojat ligjore.

“Për më tepër, çdo përpjekje për të frikësuar apo penguar prokurorët e shtetit në ushtrimin e detyrës zyrtare në funksion të forcimit të sundimit të ligjit është e papranueshme dhe nuk do të tolerohet” thuhet në reagim zyrtar.

