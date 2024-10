Kërcënohen prokurorja dhe zëdhënësi i Prokurorisë në Pejë

Kryeprokurori i Shtetit ka dënuar ashpër kërcënimin ndaj prokurores Lumturije Hoxha dhe zëdhënësit Shkodran Nikçi në Prokurorinë Themelore në Pejë.

Sipas zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, ky kërcënim ndërlidhet me trajtimin e rastit të motrës së të dyshuarit me inicialet A.M.

Tutje bëhet e ditur se kërcënimet janë bërë përmes telefonit dhe dyshimet për përcjellje me veturë.

Njoftimi i plotë:

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit (ZKPSH), përmes këtij reagimi, dënojnë ashpër kërcënimin e bërë përmes telefonit ndaj prokurores Lumturije Hoxha dhe zëdhënësit Shkodran Nikçi në Prokurorinë Themelore në Pejë, kërcënim ky, që ndërlidhet me trajtimin e rastit të motrës së të dyshuarit me inicialet A.M.

Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, njoftojnë opinionin e gjerë publik se kërcënimi i bërë përmes telefonit dhe dyshimet për përcjellje me veturë kanë të bëjë me punët zyrtare që kryejnë znj. Hoxha dhe z. Nikçi, andaj me këtë rast janë ndërmarrë të gjithë hapat ligjorë së bashku me Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera për të nxjerrë sa më parë autorët e kësaj vepre penale para organeve të drejtësisë.

Gjithashtu, këto dy institucione të sistemit prokurorial, ua bëjnë me dije individëve të tillë që ndërhyjnë për të frikësuar prokurorët dhe stafin tjetër, me qëllimin e vetëm që të pengojnë zbatimin e ligjit në vend, se KPK dhe ZKPSH mbështesin fuqishëm prokuroren Hoxha dhe zëdhënësin Nikçi, në punën dhe misionin e tyre të hetimit të kryeseve të veprave penale dhe të zbatimit të transparencës para opinionit publik.

Andaj, përmes këtij reagimi të përbashkët, KPK-ja dhe ZKPSH-ja, theksojnë përfundimisht se veprimet e tilla s’do të zmbrapsin asnjëherë përkushtimin, synimet dhe përpjekjet e pandalshme për fuqizimin e shtetit ligjor në Kosovë. /Lajmi.net/