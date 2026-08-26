KEDS del me njoftim për reduktimet gjatë datave 27, 28 dhe 29 gusht

KEDS ka njoftuar për orarin e reduktimeve në disa qytete të Kosovës, për shkak të punimeve në rrjet. Reduktimet gjatë ditës së nesërme dhe për datat 28 dhe 29 gusht: Prishtinë 1. NS 110/35/10[kV] Fushë Kosova Nga dalja 10[kV] Albana nga ora 10:30 deri 15:30 do të ndërpritet: TS 10/0.4[kV] Albana e Madhe – Shtëpia…

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26/08/2026 17:05

KEDS ka njoftuar për orarin e reduktimeve në disa qytete të Kosovës, për shkak të punimeve në rrjet. Reduktimet gjatë ditës së nesërme dhe për datat 28 dhe 29 gusht:

Prishtinë

1.

NS 110/35/10[kV] Fushë Kosova
Nga dalja 10[kV] Albana nga ora 10:30 deri 15:30 do të ndërpritet:
TS 10/0.4[kV] Albana e Madhe – Shtëpia e Kulturës (kodi: 15100008075)
Vendet: Pjesë të Albanës së Madhe
Arsyeja: Vendosja e kabllos ABC.

Gjilan

Nga TS 110/20(10)[kV] Kamenica në stabilimentin në Kopërnicë do të ndërpritet degëzimi Kranidell nga ora 10:00 deri 15:30. Pa tension mbesin:
TS 10/04[kV] “Prapashtica”-Mlini (kodi: 62000001111)
TS 10/04[kV] Kolloleq (kodi: 62000001112)
TS 10/04[kV] Shipashnicë e Poshtme (kodi: 62000001113)
TS 10/04[kV] Shipashnicë e Poshtme (kodi: 62000001114)
TS 10/04[kV] Shipashnicë e Epërme (kodi: 62000001115)
TS 10/04[kV] Shipashnicë e Epërme (kodi: 62000001116)
TS 10/04[kV] Kranidell-Repetitori (kodi: 62000001117)
TS 10/04[kV] Kranidell 1 (kodi: 62000001118)
TS 10/04[kV] Kranidell 2 (kodi: 62000001119)
TS 10/04[kV] Kranidell 2 (kodi: 62000001120)
TS 10/04[kV] POMPAT E UJIT-Kopërnicë (kodi: 62000001159)
vendet: Kopërnicë, Kolloleq, Shipashnicë, Kranidell
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron / Pastrim i trasesë.

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10[kV] Xërxa do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Denji (kodi: 82081007) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).
Arsyeja: Pastrim i trasesë.

Pejë

1.

Nga TS 110/10[kV] Klina do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Jashanica (kodi: 52000003) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Pograxh, Qupev, Jellovc, Resnik, Jashanica, si dhe Led Light Tehnology-BRRE
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.

Mitrovicë

1.

Nga TS 110/10[kV] Vushtrria 2 në stabilimentin në Reznik nga ora 10:00 deri 15:30 do të ndërpriten këta TS:
TS 10/0.4[kV] Druar (Shkolla) (kodi: 73000005016)
TS 10/0.4[kV] Druar-1 (kodi: 73000005017)
TS 10/0.4[kV] Druar (Gecaj) (kodi: 73000005018)
TS 10/0.4[kV] Druar (Malokt) (kodi: 73000005019)
TS 10/0.4[kV] Druar (Maqkallt) (kodi: 73000005020)
TS 10/0.4[kV] Mihaliq-1 (te Shkolla) (kodi: 73000005021)
TS 10/0.4[kV] Mihaliq (Nemozht) (kodi: 73000005022)
TS 10/0.4[kV] SK – Mihaliq (kodi: 73000005023)
TS 10/0.4[kV] Mihaliq (Lepenci) (kodi: 73000005024)
TS 10/0.4[kV] Mihaliq (Sylajt) (kodi: 73000005025)
TS 10/0.4[kV] TSSHB pompat e ujit Mihaliq (kodi: 73000005043)
Vendet: Fshatrat: Druar, Mihaliq
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.

Prizren

1.

Nga TS 110/10[kV] Theranda do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Budakova (kodi: 32000008) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Fshatrat: Budakovë, Çardak, Dardhishtë e Epërme, Dardhishtë e Ulët, Dragaqinë, Greiçec, Mohlan, Papaz, Reqan, Staravuçinë dhe Vërshec.
Arsyeja: Ngritja e shtyllave të TM në Çardak-Vërshec.

28.08.2026

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.

Nga NS 35/10[kV] Ferizaj II do të ndërpritet:
Dalja 10kV Betoni (kodi: 40041002) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Rr. “Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizneset private
Arsyeja: Pastrim i trasesë.

Pejë

1.

Nga TS 10[kV] Klina do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Volljaku (kodi: 52000102) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Guri i Zi, Mirusha, Separacion Boksit, Lagj. Nora, Lagj. Foniqi.
Arsyeja: Pastrim i trasesë.

Punime në projekte investive

Gjilan

1.

Nga TS 110/35/10[kV] Vitia do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Gërmova (kodi: 61067003) nga ora 09:00 deri 16:00
Vendet: Kabash, Gërmove, Sodovinë e Jerlive, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika Luzha, Remniku i Ri, Goshice Kulla, Verban, Buzovik, Shushtë, Binqa një pjesë, Debellde, si dhe BRRE EKO Energy
Arsyeja: Projekte Investive, Ngritja e shtyllës të re në fund të rrjetit ekzistues për LP e ri për projektin LOT 20 GJILANI-L-24-20-04-4-02-BUZOVIKU

Prishtinë

Nga TS 110/10 [kV] Prishtina 6 do të ndërpritet:
Dalja 10 [kV] Përparimi (kodi: 19100002) nga ora 08:30 deri 18:00.
Vendet: Një pjesë e rr. Tirana, një pjesë e rr. Bill Klintoni, një pjesë e rr. Robert Doll.
Rr. Tirana 31, Rr. Mbreti Zog NR. 15, Rr. Lidhja e Lezhës, Bulevardi Bill Klinton, Tirana, Bekim Berisha Nr. 9 lam a lok S11/2, Bekim Fehmiu
Arsyeja: Konvertimi i daljes Përparimi në 20kV!

Nga TS 110/10[kV] Prishtina 3 do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Ramiz Sadiku (kodi: 12000018) nga ora 08:30 deri 18:00.
Vendet: Një pjesë e rr. Tirana, te ish-Ramiz Sadiku, një pjesë e rr. Robert Doll, një pjesë e rr. Kosta Novakoviq, një pjesë e rr. Garibaldi.
Arsyeja: Konvertimi i daljes Përparimi në 20kV!

Nga TS 110/35/10[kV] Prishtina 1 do të ndërpritet:
Dalja 10 [kV] Komuna e Re (kodi: 10000015) nga ora 08:30 deri 18:00.
Vendet: Rekalit, Komuna obj. e reja, Dogana, Kazerma Adem Jashari, Prroni i njelmët, Mekanika, kontigjenti Portugez i KFOR-it,
Arsyeja: Konvertimi i daljes Përparimi në 20kV!

Gjakovë

Nga TS 110/35/10[kV] Rahoveci do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Opterusha (kodi: 82000010) prej orës 09:00 deri 17:00.
Vendet: Fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca, Zoçishtë.
Arsyeja: Ndërrimi i ndarësit dhe vendosja e izolatorëve në trafoshtyllë.

29.08.2026

Punime nga palët e treta

Pejë

1.

Nga TS 110/35/10[kV] Peja 1 do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Agrokosova (kodi: 50000007) prej orës 13:00 deri 17:00.
Vendet: Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi te Çekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranes, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi, Tyrbeja.
Arsyeja: Lidhja e mufave dhe kyçja në shtyllën elektrike të kabllove sipas zgjidhjes teknike.

KEDS del me njoftim për reduktimet gjatë datave 27, 28 dhe 29 gusht
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