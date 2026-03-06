KDI kërkon qartësim nga Gjykata Kushtetuese për zhvillimet institucionale

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit institucionale në vend, duke theksuar nevojën për qartësim urgjent nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës lidhur me situatën aktuale politike dhe kushtetuese. KDI ka shprehur keqardhje që përfaqësuesit politikë në Kuvendi i Kosovës nuk arritën të gjejnë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit, duke paralajmëruar…

Lajme

06/03/2026 17:07

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit institucionale në vend, duke theksuar nevojën për qartësim urgjent nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës lidhur me situatën aktuale politike dhe kushtetuese.

KDI ka shprehur keqardhje që përfaqësuesit politikë në Kuvendi i Kosovës nuk arritën të gjejnë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit, duke paralajmëruar se mungesa e marrëveshjes mund ta shtyjë vendin drejt paqartësive kushtetuese me pasoja institucionale.

Në komunikatën për media, KDI i ka bërë thirrje Gjykatës Kushtetuese që të trajtojë me prioritet situatën dhe të ofrojë interpretim të qartë kushtetues para zhvillimit të proceseve zgjedhore, me qëllim shmangien e pasigurisë juridike dhe politike.

Organizatata gjithashtu u ka bërë thirrje akterëve politikë që të veprojnë me përgjegjësi dhe të shmangin veprimet që mund të rrisin tensionet politike në vend.

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Aksident tragjik në Rahovec: Vdes një 56-vjeçar, një person tjetër i...

March 6, 2026

“Lloj-lloj fyerjesh që është turp t’i përmendim”, “S’keni tolerancë” – Presidenca...

March 6, 2026

Kriza institucionale, BE-ja thotë se i sheh me “keqardhje” zhvillimet e...

March 6, 2026

Gjini: Zgjedhjet kanë qenë të evitueshme

March 6, 2026

Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

Lajme të fundit

Aksident tragjik në Rahovec: Vdes një 56-vjeçar, një...

“Lloj-lloj fyerjesh që është turp t’i përmendim”, “S’keni...

Kriza institucionale, BE-ja thotë se i sheh me...

Gjini: Zgjedhjet kanë qenë të evitueshme