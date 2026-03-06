KDI kërkon qartësim nga Gjykata Kushtetuese për zhvillimet institucionale
Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit institucionale në vend, duke theksuar nevojën për qartësim urgjent nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës lidhur me situatën aktuale politike dhe kushtetuese.
KDI ka shprehur keqardhje që përfaqësuesit politikë në Kuvendi i Kosovës nuk arritën të gjejnë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit, duke paralajmëruar se mungesa e marrëveshjes mund ta shtyjë vendin drejt paqartësive kushtetuese me pasoja institucionale.
Në komunikatën për media, KDI i ka bërë thirrje Gjykatës Kushtetuese që të trajtojë me prioritet situatën dhe të ofrojë interpretim të qartë kushtetues para zhvillimit të proceseve zgjedhore, me qëllim shmangien e pasigurisë juridike dhe politike.
Organizatata gjithashtu u ka bërë thirrje akterëve politikë që të veprojnë me përgjegjësi dhe të shmangin veprimet që mund të rrisin tensionet politike në vend.