Katër vjet luftë në Ukrainë, Zelensky zbulon pamje nga bunkeri i tij
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka publikuar një videomesazh që shënon përvjetorin e katërt të fillimit të pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia, duke kujtuar ditët e para të luftës, viktimat e agresionit rus dhe forcën e ushtarëve ukrainas dhe të të gjithë popullit.
Në video, ai tregoi gjithashtu pjesën e brendshme të bunkerit në Kiev, nga ku u telefonoi udhëheqësve botërorë dhe kërkoi armë në ditët e para të luftës.
“Është dita kur bëhen saktësisht katër vjet që kur Putini nisi fushatën e tij tre-ditore në Kiev. Kjo në vetvete thotë shumë për rezistencën tonë, për mënyrën se si Ukraina ka luftuar gjatë gjithë kësaj kohe. Pas këtyre fjalëve qëndrojnë miliona njerëz nga populli ynë. Pas këtyre fjalëve qëndron guxim i madh, punë jashtëzakonisht e palodhur, qëndrueshmëri dhe rruga e gjatë që Ukraina ka ndjekur që nga 24 shkurti”, tha Zelensky.
Në video, Zelensky tregoi korridoret e gjata dhe zyrat e bunkerit ku ai dhe qindra bashkëpunëtorë mbanin takime të përditshme ushtarake, bënin telefonata dhe kërkonin zgjidhje.
“Populli ynë nuk e ngriti flamurin e bardhë, ata mbrojtën atë blu-të verdhë. Dhe pushtuesit, të cilët menduan se do të priteshin këtu nga turma me lule, në vend të kësaj panë radhë përpara qendrave të rekrutimit. Populli ynë zgjodhi rezistencën”, tha Zelensky.
“Luftëtarët tanë qëndruan të palëkundur dhe civilët mbrojtën qytetet dhe fshatrat, rrugët dhe oborret. Njerëzit e zakonshëm formuan fjalë për fjalë mure njerëzore, ndaluan kolona të automjeteve ushtarake dhe së bashku i treguan një Rusie endacake rrugën e vetme të drejtë”, kujtoi ai ditët e para të luftës.
Zelensky vuri në dukje se Ukraina ka bërë një rrugë të gjatë, nga mbështetja në jelekët antiplumb të dhuruar te sistemet e përparuara si Patriot, Iris-Ta, NASAMS dhe avionët luftarakë F-16, si dhe armët e veta me rreze të gjatë veprimi.
Ai shtoi se Ukraina po përballet me “dimrin më të ashpër në histori”, por se “pranvera është më pak se një javë larg”. “Putini nuk i ka arritur qëllimet e tij. Ai nuk i ka shtypur ukrainasit. Ai nuk e ka fituar këtë luftë. Ne e kemi ruajtur Ukrainën dhe do të bëjmë gjithçka për të siguruar paqen dhe drejtësinë”, përfundoi Zelensky.