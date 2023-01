Kartoni i kuq i kushton shumë Felixit, do jetë jashtë për 30 ditë Transferimit më të ri të Chelseat, Joao Felix do t’i duhet të pres të paktën 30 ditë për të luajtur përsëri për “Blutë” e Londrës, pasi u përjashtua me karton të kuq për ndërhyrjen e rrezikshme në humbjen kundër Fulhamit mbrëmë. Chelsea i pagoi afro 11 milionë euro Atletico Madridit për Felixin, i cili është…