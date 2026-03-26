Kaq para fiton Shqipëria nëse kualifikohet në Kupën e Botës

26/03/2026 15:23

Shqipëria ndodhet dy hapa larg historisë, me mundësinë për të debutuar në Kupën e Botës 2026.

Kualifikimi do të sjellë jo vetëm emocion dhe famë ndërkombëtare, por edhe përfitime financiare të konsiderueshme.

Sipas rregulloreve të FIFA-s për shpërblimet në Botëror, çdo federatë që arrin të marrë pjesë në fazën e grupeve përfiton 9 milionë dollarë. Kjo shumë është e destinuar për të mbuluar shpenzimet e përgatitjes së ekipit dhe për të investuar në zhvillimin e futbollit në vend.

Përveç këtij bonusi fillestar, shpërblimet rriten në varësi të avancimit në turne: raundi i 1/16-ave përfiton 11-15 milionë dollarë, çerekfinalisti përfiton 19 milionë dollarë.

Vendi ikatërt do të përfitojë 27 milionë dollarë, ndërsa i treti 29 milionë. Vendi i dytë do të fusë në “xhep” plot 33 milionë dollarë, ndërsa kampioni i botës merr 50 milionë dollarë.

