Kaq është çmimi i derivateve për sot në Kosovë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet tavan të derivateve të naftës për sot.
Sipas njoftimit, nafta mund të shitet deri në 1.74 euro, benzina 1.42 euro, ndërsa gazi 88 centë.
Ministria ka bërë të ditur se tavani për naftën edhe sot mbetet i njëjtë si dje, ndërsa benzina është ulur për një cent.
Çmimet e reja hyjnë në fuqi nga ora 10:00, tha Ministria.
Të premten çmimi i naftës ishte 1.74 euro për litër, i benzinës është 1.43 euro për litër, ndërkaq i gazit 0.88 euro.