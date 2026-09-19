Kapiteni i Policisë së Kosovës, Visar Shala, diplomohet me sukses në Akademinë Kombëtare të FBI-së

Kapiteni i Policisë së Kosovës, Visar Shala, është diplomuar me sukses në Sesionin e 299-të të Akademisë Kombëtare të FBI-së, në një ceremoni të mbajtur më 17 shtator 2026 në Quantico të Virxhinias. Në këtë sesion morën pjesë 265 zyrtarë të zbatimit të ligjit nga Shtetet e Bashkuara dhe 29 vende të tjera të botës.…

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19/09/2026 17:22

Kapiteni i Policisë së Kosovës, Visar Shala, është diplomuar me sukses në Sesionin e 299-të të Akademisë Kombëtare të FBI-së, në një ceremoni të mbajtur më 17 shtator 2026 në Quantico të Virxhinias.

Në këtë sesion morën pjesë 265 zyrtarë të zbatimit të ligjit nga Shtetet e Bashkuara dhe 29 vende të tjera të botës.

Diplomimi i kapitenit Shala përbën një arritje të rëndësishme profesionale dhe dëshmon angazhimin e Policisë së Kosovës për zhvillimin e kuadrove të saj dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit.

Njoftimi i plotë nga Ambasada e Republikës së Kosovës në ShBA:

Urime Kapitenit të Policisë së Kosovës, Visar Shala, për diplomimin me sukses në Sesionin e 299-të të Akademisë Kombëtare të FBI-së! Ceremonia u mbajt më 17 shtator 2026, në Quantico, Virxhinia.
Në këtë sesion morën pjesë 265 zyrtarë të zbatimit të ligjit nga Shtetet e Bashkuara dhe 29 vende të tjera. Diplomimi i kapitenit Shala përbën një arritje të rëndësishme profesionale dhe dëshmon angazhimin e Policisë së Kosovës për zhvillimin e kuadrove të saj dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit./lajmi.net/

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