Kandidatja për deputete me dyshim të fortë: E votova vetën por nuk u numërua, ka manipulime Kandidatja për deputete nga rradhët e “Lista për Familje” Pranvera Xhaferi, me anë të një postimi në Facebook ka hedhur dyshime të forta mbi manipulimin me votat. Sipas saj, ajo kishte votuar vetën në qendrën e votimit ku ishte caktuar, por që as vota e saj nuk doli. 0 vota është regjistruar sipas saj. E…