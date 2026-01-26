Kancelari Merz: Niveli i përdorimit të dhunës në SHBA është shqetësues
Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, shprehu sot shqetësimin e tij lidhur me përdorimin e dhunës nga forcat amerikane të zbatimit të ligjit, pas incidentit të fundit në Minesota, ku një qytetar u vra nga agjentë të policisë së emigracionit (ICE) gjatë një proteste.
Gjatë një konference për energjinë në Hamburg, Merz tha se pret që autoritetet amerikane të zhvillojnë një hetim të plotë për të kuptuar nëse ishte e nevojshme përdorimi i armëve në atë rast, duke shtuar se niveli i dhunës në Shtetet e Bashkuara është shqetësues.
Duke komentuar ngjarjen, ai theksoi se është e rëndësishme një hetim i qartë dhe i pavarur për të përcaktuar nëse efektivisht ekzistonte kërcënim ndaj oficerëve që i justifikonte të shtënat.
Vrasja e Alex Pretti, një 37-vjeçar i cili u qëllua për vdekje nga agjentë federalë gjatë një operacioni të ICE-s në Minesapolis, ka nxitur protesta të gjera në SHBA dhe ka ngritur debate mbi përdorimin e forcës nga autoritetet federale, sidomos pasi ka pasur edhe një incident të ngjashëm disa javë më parë.
Merz tha gjithashtu se pret që hetimet të përcaktojnë nëse veprimet e agjentëve janë zhvilluar në përputhje me ligjin dhe nëse përdorimi i armëve ishte i arsyeshëm.