Kancelari gjerman e kritikon kryeministrin hungarez Orban: Shkeli besnikërinë

Bota

21/03/2026 18:16

Kancelari gjerman Friedrich Merz ka kritikuar ashpër Hungarinë për bllokimin e progresit në një kredi të madhe të Bashkimit Evropian për Ukrainën, duke e cilësuar këtë si një shkelje të rëndë të besimit mes shteteve anëtare.

“Qëndrimi i kryeministrit hungarez Viktor Orbán përfaqëson një shkelje serioze të besnikërisë së shteteve anëtare që dëmton besueshmërinë dhe aftësinë e BE-së për të vepruar”, deklaroi Merz, raporton Deutsche Welle.

Ai shtoi se kjo mosmarrëveshje ka revoltuar shumë liderë evropianë dhe paralajmëroi se situata mund të ketë pasoja politike afatgjata për unitetin dhe funksionimin e Bashkimit Evropian.

