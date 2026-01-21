Kamberi: SHBA kërkojnë përgjegjësi nga Beogradi për diskriminimin e shqiptarëve në Luginën e Preshevës
Shapi Kamberi, deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, ka reaguar përmes një postimi në Facebook pas miratimit të rezolutës H.R. 6411 nga Komiteti për Punë të Jashtme i Kongresit të SHBA, e cila ka të bëjë me të drejtat etnike dhe kombëtare të shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Kamberi ka theksuar se miratimi i kësaj…
Lajme
Shapi Kamberi, deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, ka reaguar përmes një postimi në Facebook pas miratimit të rezolutës H.R. 6411 nga Komiteti për Punë të Jashtme i Kongresit të SHBA, e cila ka të bëjë me të drejtat etnike dhe kombëtare të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Kamberi ka theksuar se miratimi i kësaj rezolute përfaqëson një qëndrim zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj diskriminimit sistematik të shqiptarëve në Luginë dhe një hap të rëndësishëm drejt kërkimit të përgjegjësisë ligjore dhe politike nga Serbia.
Ai ka shprehur mirënjohje të veçantë për kongresistin Keith Self, kryetar i Nënkomitetit për Evropë, për iniciativën dhe lidershipin e tij, si dhe për përkrahjen dypartiake të kryetarit të Komitetit, Brian Mast, dhe nënkryetarit Gregory Meeks. Sipas Kamberit, rezoluta tashmë pritet të miratohet edhe nga vetë Kongresi amerikan.
Në postimin e tij, Kamberi ka rikujtuar se kjo arritje është rezultat i një përpjekjeje të gjatë që nga viti 2001, e ndërtuar mbi durim, këmbëngulje dhe besim, nën përkrahjen e vazhdueshme të Joe DioGuardi dhe Shirley DioGuardi, si dhe të Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane.
Ai ka vlerësuar po ashtu rolin e komunitetit shqiptar në Teksas, veçanërisht organizatën Albanians For America, si dhe mbështetjen e Qeverisë së Kosovës për Luginën e Preshevës.
“Një betejë e gjatë dhe e drejtë, sot e kurorëzuar me sukses. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë përgjegjësi ligjore dhe politike nga Beogradi për diskriminimin sistematik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës”, ka shkruar Kamberi, duke shtuar se “zëri ynë u dëgjua dhe puna jonë po shihet”.
Ai ka falënderuar të gjithë ata që, sipas tij, “nuk u ndalën kurrë”, duke e cilësuar këtë zhvillim si një fitore të rëndësishme politike dhe morale për shqiptarët e Luginës së Preshevës.