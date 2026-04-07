“Kam fatin të punoj me të”, Cancelo për Hansi Flickun: E dalloj nga të tjerët
Mbrojtësi i Barcelonës, Joao Cancelo, është paraqitur në konferencë për media në prag të ndeshjes çerekfinale të UEFA Champions League ndaj Atletico Madridit.
Gjatë fjalës së tij, Cancelo vlerësoi lart trajnerin Hansi Flick, duke theksuar ndikimin pozitiv që ai ka në skuadër.
“Kam pasur fatin të punoja me trajnerë të mëdhenj dhe Hansi Flick është një prej tyre. Ai është një person shumë i mirë dhe ka një marrëdhënie të afërt me të gjithë ekipin. Ka gjithçka që duhet për të qenë një trajner që dallon nga të tjerët”, u shpreh Cancelo.
Barcelona përballet nesër me Atleticon në një duel të fortë për një vend në gjysmëfinale.