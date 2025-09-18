“Ka shku boti n’dyqan gjasmë e mora” – Noizy ironizon me orën 1 milionë e gjysmë të Mozzikut, nuk i beson që e bleu
Reperi i njohur nga Shqipëria, Noizy ka reaguar pas lajmeve dhe publikimit nga vet reperi kosovar, Mozzik për blerjen e një ore shumë të shtrenjtë.
Reperi i njohur nga Shqipëria, Noizy ka reaguar pas lajmeve dhe publikimit nga vet reperi kosovar, Mozzik për blerjen e një ore shumë të shtrenjtë.
Për këtë orë, Mozzik ka thënë se e ka blerë 1 milionë euro e gjysmë ndërsa për të ishte ndalur dje edhe nga Dogana e Kosovës, dhe të dy orët e tij në vlerë mbi 2 milionë euro, janë sekuestruar.
Noizy përmes postimeve në Instagram ka ironizuar me të.
“Nuk do të gënjej, përpjekja ishte e çmendur. Ka shku boti në dyqan gjasmë e mora. 2 milionë euro ja dhash shitësit shpejt dhe dola. Kaq ishte, isha i mërzitur, nuk kam asnjë ndjenjë të keqe”, ka shkruar Noizy. /Lajmi.net/