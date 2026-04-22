Lirohet nga burgu reperi i njohur Cllevio
Është liruar nga burgu reperi Kleviol Ahmeti, i njohur ndryshe si Cllevio. 39-vjeçari vuante dënimin në burgun e Fierit që prej tetorit të vitit 2025, kur u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ahmeti vuajti dënimin për përndjekje dhe për thyerje të masës së sigurisë, akuza që lidhen me konfliktin mes tij dhe reperit Rigels…
Është liruar nga burgu reperi Kleviol Ahmeti, i njohur ndryshe si Cllevio.
39-vjeçari vuante dënimin në burgun e Fierit që prej tetorit të vitit 2025, kur u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ahmeti vuajti dënimin për përndjekje dhe për thyerje të masës së sigurisë, akuza që lidhen me konfliktin mes tij dhe reperit Rigels Rajku (Noizy)./a2cnn