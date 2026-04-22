Lirohet nga burgu reperi i njohur Cllevio

Është liruar nga burgu reperi Kleviol Ahmeti, i njohur ndryshe si Cllevio. 39-vjeçari vuante dënimin në burgun e Fierit që prej tetorit të vitit 2025, kur u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ahmeti vuajti dënimin për përndjekje dhe për thyerje të masës së sigurisë, akuza që lidhen me konfliktin mes tij dhe reperit Rigels…

ShowBiz

22/04/2026 19:43

Është liruar nga burgu reperi Kleviol Ahmeti, i njohur ndryshe si Cllevio.

39-vjeçari vuante dënimin në burgun e Fierit që prej tetorit të vitit 2025, kur u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ahmeti vuajti dënimin për përndjekje dhe për thyerje të masës së sigurisë, akuza që lidhen me konfliktin mes tij dhe reperit Rigels Rajku (Noizy)./a2cnn

