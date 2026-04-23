Natasha Kandic i gëzohet vendimit të Kurtit që ta emëroj Agron Bajramin kryenegociator për dialogun Kosovë-Serbi
Aktivistja serbe dhe themeluesja e Fondit për të Drejtën Humanitare, Natasha Kandic, ka shkruar lidhur me vendimin e Qeverisë së Kosovës për emërimin e ambasadorit Agron Bajrami si shef i ekipit negociator të Kosovës. Kandic ka thënë se emërimi i ambasadorit Bajrami është një zgjedhje e mirë dhe sipas saj, nëse do të gjendej dikush…
Lajme
Aktivistja serbe dhe themeluesja e Fondit për të Drejtën Humanitare, Natasha Kandic, ka shkruar lidhur me vendimin e Qeverisë së Kosovës për emërimin e ambasadorit Agron Bajrami si shef i ekipit negociator të Kosovës.
Kandic ka thënë se emërimi i ambasadorit Bajrami është një zgjedhje e mirë dhe sipas saj, nëse do të gjendej dikush i njëjtë për të drejtuar edhe ekipin serb për dialogun, do të ishte një hap përpara.
“Agron Bajrami është një zgjedhje e mirë. Nëse dikush si ai do të zëvendësonte negociatorin e Serbisë, i cili është kontraditkor, të paktën do të ishte një hap përpara”, ka shkruar Kandic.