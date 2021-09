Juventus shumë afër marrëveshjes me Dybalan për zgjatjen e kontratës

Paulo Dybala është duke kaluar vitin e fundit të kontratës te Juventusi pasi marrëveshje aktuale i skadon më 30 qershor të vitit 2022, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, “Bianconerët” prej kohësh kanë nisur bisedimet me Dybalan për të nënshkruarë një marrëveshje të re dhe duket se palët janë shumë afër për ta bërë një gjë të tillë.

Sipas gazetarit të afërt me klubin Italian, Romeo Agresti, sulmuesi do të zgjat kontratën e tij deri në qershor të vitit 20225.

Gjatë ditëve të ardhshme do të ketë takime të reja mes palëve për të finalizuar marrëveshjen e re me futbollistin.

Argjentinasi me kontratën e re pritet të përfitojë rreth tetë milionë euro në sezon, plus bonuset e përfshira në marrëveshje. /Lajmi.net/

More progress in talks between #Juventus and #Dybala over a new contract. There will be another meeting in the next few days. An agreement until June 2025 is closer and closer⏳✍️⚪️⚫️@Goal

— Romeo Agresti (@romeoagresti) September 23, 2021