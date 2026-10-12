Justina Shiroka Pula ishte “kampione” për mospunë në Kuvend, u printe deputetëve pasiv të asaj legjislature
Pas gati dy viteve pa zgjidhje mbi çështjen e presidentit dhe shkuarjen në zgjedhje të jashtëzakonshme, më në fund Kosova u bë me presidente të re. Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 81 vota për zgjodhën presidenten e re, Justina Shiroka-Pula. Propozimi që bëri kryeministri Albin Kurti, mori përkrahjen e PDK-së të cilët nxorën si…
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Pas gati dy viteve pa zgjidhje mbi çështjen e presidentit dhe shkuarjen në zgjedhje të jashtëzakonshme, më në fund Kosova u bë me presidente të re.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 81 vota për zgjodhën presidenten e re, Justina Shiroka-Pula.
Propozimi që bëri kryeministri Albin Kurti, mori përkrahjen e PDK-së të cilët nxorën si kundërkandidate deputeten Eliza Hoxha.
Pikërisht Shiroka-Pula ishte pjesë PDK-së për shumë vite.
Përpos që ishte bashkëpunëtore e kësaj partie, ajo ishte edhe deputete e PDK-së, e ministre e Qeverisë Thaçi I.
Shiroka-Pula ishte pjesë e legjislativit të Kuvendit të Kosovës nga shkurti i vitit 2011 deri në maj të vitit 2014.
Por e veçanta e punës së saj si deputete është se e njëjta kishte shumë mungesa në Kuvend.
Në fakt Shiroka-Pula mbante epitetin si deputete që në të shumtën e rasteve nuk shfaqej fare në seanca.
Më saktësisht sipas disa të dhënave të KDI-së asokohe dilte se e njëjta ishte deputetja më pasive e Parlamentit.
Më saktësisht ajo i printe listës së deputetëve të përcjellë më pas nga Ramiz Kelmendi, Sreten Ivanovic, Vesmir Savic dhe Florin Krasniqi.
Kësisoj presidentja e re e vendit që dikur njihej për mospunë në Kuvend të Kosovës, urohet që në Presidencë të jetë më e angazhuar.
Po ashtu presidentja Shiroka-Pula përpos aranzhimeve të tjera që pati, midis viteve 2008 dhe 2011 ajo shërbeu si Ministre e Energjisë dhe Minierave./Lajmi.net/