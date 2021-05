Justin dhe Hailey realizojnë set fotografik të përbashkët

Një ndër çiftet më të përfolura të shoubizit në mbarë botën janë Justin Bieber dhe Hailey Bieber, shkruan lajmi.net.

Dyshja po e shijojnë në maksimum lidhjen e tyre, ndërsa nuk i ndajnë fotografitë provokuese por edhe dedikimet e dashurisë për njëri-tjetrin.

Së fundi, çifti publikuan një fotografi, në të cilën Hailey dukej provokuese e veshur me fustan të kuq, me geta e këpucë me të njëjtën ngjyrë.

Ajo ishte ulur në prehrin e bashkëshortit, i cili kishte veshur një palë pantallona të zi, kurse sipër nuk mbante veshur asgjë.

Bieber ka pak kohë që publikuar datat e turneut muzikor për vitin e ardhshëm, ndërsa Hailey është e angazhuar në profesion. /Lajmi.net/