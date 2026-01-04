Joshua poston fotografi për herë të parë që nga aksidenti me makinë
Sport
Anthony Joshua ka postuar në rrjete sociale për herë të parë që kur u lëndua në një aksident me makinë nga I cili mbetën të vdekur dy miqtë e tij të ngushtë në Nigeri.
Boksieri britanik, 36-vjeçar, ishte pasagjer në një Lexus SUV që kur u përplas me një kamion në një autostradë kryesore pranë Lagosit, raporton BBC.
Miqtë e tij të ngushtë dhe anëtarët e ekipit Sina Ghami dhe Latif ‘Latz’ Ayodele vdiqën në aksident. Funeralet e tyre u zhvilluan në një xhami në Londër të dielën.
Ish-kampioni u dërgua në spital dhe u lirua të mërkurën përpara se të kthehej në Mbretërinë e Bashkuar këtë fundjavë.
Të dielën në mëngjes ai postoi dy fotografi në Instagram, njëra që e tregonte të ulur pranë nënës së tij dhe anëtarëve të familjes së viktimave, përfshirë nënat e Ghami dhe Ayodele, me njërën që mbante një fotografi të Ghami.
Joshua, i cili ka lindur në Watford, ka rrënjë familjare në Sagamu – një qytet në shtetin Ogun, pranë vendit të përplasjes.
Kampioni olimpik i vitit 2012 ishte duke shkuar për të vizituar të afërmit për festimet e Vitit të Ri në qytet në kohën e përplasjes, tha një anëtar i familjes për BBC-në.