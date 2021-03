Jose Mourinho thumbon kritikët

Menaxheri portugez ishte i mllefosur me fjalët e kritikëve ku sipas tij ata nuk janë në dijeni që çka flasin, shkruan lajmi.net.

Sipas Mourinhos, kritikët po merren me taktika dhe analiza që ata vet nuk i kuptojnë.

“Nuk mendoj që ndokush do të diskutojë shkencën e raketave me ata që punojnë në NASA, por çdokush përreth botës mendon që mund të diskutojë për futbollin me njërin nga menaxherët më të rëndësishëm të sportit”, përfundoi Jose Mourinho./Lajmi.net/