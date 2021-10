Jorginho hyn në histori të Premier Ligës me golin e shënuar ndaj Newcastles

Golat për ‘blutë’ u shënuan nga James (65′ 77′) dhe Jorginho (81′).

Me golin e shënuar nga penalltia, Jorginho tashmë ka hyrë në histori të Premier Ligës.

Jorginho është bërë lojtari i parë në histori të Premier Ligës që shënon në 10 penallti radhazi në kompeticion, diçka që askush më parë nuk e kishte bërë pas 10 tentimeve të para të realizoj në secilat prej tyre.

10 – Jorginho is the first player in Premier League history to have 10 consecutive goals in the competition come from the penalty spot. Specialist. pic.twitter.com/8QnKaGfoeC

— OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2021