Joe Gomez do të vazhdojë me Liverpoolin

Qendërmbrojtësi i Liverpooli, Joe Gomez do të vazhdojë në ‘Anfield’.

Gomez ka kontratë me ‘Reds’ deri në vitin 2024, por do të vazhdojë edhe më gjatë me ekipin e tij.

Sipas ‘Telegraph’, anglezi ka vendosur të qëndrojë te Liverpool, pavarësisht ofertave nga klubet të tjera, përcjell lajmi.net.

Gomez nuk kishte minuta në sezonin që lamë pas, por ai është i bindur të konkurrojë për një vend në formacionin startues.

Mbetet të shihet nëse lojtari do të arrijë të bind Jurgen Klopp sezonin e ardhshëm./Lajmi.net/