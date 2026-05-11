​Java nis me mot stabil dhe ajër kryesisht të pastër në Kosovë

11/05/2026 08:17

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se dita e hënë do të karakterizohet me mot me diell dhe vranësira të shpërndara në të gjithë vendin.

Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 7 dhe 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë nga 19 deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryjë nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë.

Sa i përket kushteve agrometeorologjike, ato vlerësohen përgjithësisht të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore, veçanërisht për perimet pranverore, drithërat dhe pemëtarinë. Reshjet e herëpashershme pritet të ndikojnë pozitivisht në ruajtjen e lagështisë në tokë.

Fermerëve u rekomandohet që trajtimet me preparate mbrojtëse t’i realizojnë në intervalet pa reshje dhe me erëra të dobëta.

Ndërkaq, cilësia e ajrit pritet të mbetet kryesisht e mirë deri mesatare në shumicën e territorit të Kosovës, falë qarkullimit të masave ajrore dhe erërave të lehta që do të ndihmojnë në shpërndarjen e ndotësve atmosferikë. Në zonat urbane mund të ketë rritje të lehtë të ndotjes gjatë orëve të mëngjesit dhe mbrëmjes, por pa ndikime të theksuara në shëndetin e qytetarëve.

