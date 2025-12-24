Jasir Asani realizon gol të bukur në Champions Leaguen e Azisë

24/12/2025 21:37

Është luajtur java e 6-të në Champions League Two, ku ekipi i Esteghlal FC fitoi bindshëm 3 – 0 kundër Al-Muharraq.

Sulmuesi i Kombëtares Jasir Asani ka gjetur golin në këtë ndeshje.

Konkretisht në minutën e 87, shqiptAri manovroi bukur në anësore, hyri drejt qendrës dhe nga distanca goditi me të majtën “vrastare” për të shënuar golin e 3-të të Esteghlal FC.

Kjo “skemë” na sjell ndërmend golat e Asanit me Shqipërinë në kualifikueset e “Euro 2024”. Sipas “SofaScore”, 30-vjeçari u vlerësua me notën 7.6, mes më të mirëve në fushë.

Pas 6 ndeshjesh në këtë kompeticion, Esteghlal FC grumbullon 8 pikë, të dytët në Grupin A.

