Jarinja i rikthehet normalitetit, pas bllokadave nga serbët Gjithçka i është kthyer normalitetit në pikën kufitare të vendit që lidh Kosovën me Serbinë, në Jarinje. Ajo është e hapur për qarkullim, ndërsa nuk ka kolona dhe as nevojë për pritje të gjata nga të dyja anët e kufirit. KosovaPress-i ka bashkëbiseduar me disa qytetarë që kanë hyrë nga Serbia për në Kosovë, të…