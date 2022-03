​Jansha: Rusët po kryejnë spastrim etnik në Ukrainë, nuk ka ende negociata reale

“Ajo që po ndodh në Ukrainë nuk është vetëm luftë, por spastrim etnik i qyteteve të Ukrainës përgjatë Detit të Zi,” tha Jansha në parlament, duke iu përgjigjur një pyetjeje parlamentare për luftën dhe duke krahasuar veprimet e ushtrisë ruse në fushatën e Mariupolit me situatën në BeH kur pasoi spastrimi etnik.

Lufta në Ukrainë do të përfundojë kur vetëm vendi, me ndihmën që merr, të jetë mjaft i fortë për të ndaluar depërtimin e trupave ruse, tha kryeministri slloven, duke shtuar se vetëm atëherë do të fillojnë negociatat reale dhe serioze, transmeton Hina.

“Nëse Rusia lejohet të ecë përpara në luftën e saj me Ukrainën, një perde e re e hekurt do të bjerë mbi atë pjesë të Evropës, me të gjitha pasojat e sigurisë dhe ekonomike”, tha kryeministri Jansha, duke shtuar se bota kishte ndryshuar aq shumë më 24 shkurt sa disa nuk mund ta kuptonin.

Ai shtoi se Sllovenia duhet të forcojë forcat e veta mbrojtëse në situatën e re dhe të përpiqet të zvogëlojë rreziqet nga mjedisi.