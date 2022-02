James: Do të doja të qëndrojë te Everton për një kohë të gjatë, trajneri nuk më donte

Kolumbiani ishte pjesë e skuadrës nga Liverpooli për një sezon, atë nën urdhrat e Carlo Ancelottit, por pasi ky i fundit kaloi te Real Madrid, James u largua në Arabinë Saudite, transmeton lajmi.net.

James tani ka zbuluar se ishte trajneri Rafa Benitez që nuk i besonte, ngase dëshironte ende qëndrimin te Everton.

“Do më pëlqente të isha te Everton për një kohë të gjatë. Është klub spektakulor, tifozët janë të pabesueshëm, por isha me një trajner që nuk më besonte”.

“Doja të isha aty. Fatkeqsisht, trajneri nuk kishte besim tek unë”, deklaroi ai.

James Rodriguez: “I would have liked to have been at Everton for much longer. It’s a spectacular club, the fans are incredible, but I ran into a coach who didn’t want to count on me. I wanted to be there”. 🔵🇨🇴 #EFC

“Unfortunately, the coach didn’t want to count on me”. pic.twitter.com/JTWtyeJS9H

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2022