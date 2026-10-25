​Ja parashikimi i motit për sot

Sot në vendin tonë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale diellore, ku temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri 6 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 15 deri 18 gradë celsius. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri…

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25/10/2026 08:04

Sot në vendin tonë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale diellore, ku temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri 6 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 15 deri 18 gradë celsius.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri 3 metra për sekondë.

Temperaturat e mëngjesit, veçanërisht në zonat e ulëta, mund të shkaktojnë ndjesi të të ftohtit, prandaj rekomandohet veshje e përshtatshme.

Gjatë ditës, temperaturat relativisht të këndshme dhe era e lehtë do të krijojnë kushte të mira për aktivitete në ambient të hapur, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

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