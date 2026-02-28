Izraeli mbyll hapësirën ajrore pas sulmeve ndaj Iranit
Izraeli mbylli hapësirën ajrore të shtunën në mëngjes, tha Ministria e Transportit, pasi vendi kreu sulme ajrore ndaj Iranit.
Komanda e Frontit të Brendshëm të Izraelit urdhëroi po ashtu publikun të kryejë vetëm aktivitete thelbësore në të gjithë vendin pas sulmeve ajrore ndaj Iranit.
Kufizimet e shpallura rishtazi ndalojnë tubimet publike, shkuarjen në punë dhe shkuarjen në shkollë, shkruan CNN.
Një përjashtim bëhet për atë që Izraeli e quan “sektorë të jashtëzakonshëm”.