Izraeli kryen sulme ndaj Hezbollahut në Libanin jugor
Izraeli njoftoi të enjten se ka kryer sulme të reja ajrore kundër caqeve ushtarake të Hezbollahut në Libanin jugor, për ta parandaluar rigrupimin e grupit militant në ketë pjesë të vendit.
Shtetet e Bashkuara e ndërmjetësuan një armëpushim në nëntor mes Libanit dhe Izraelit pas më shumë se një viti luftimesh të shkaktuar nga lufta në Gazë, por Izraeli ka vazhduar me sulme të kohëpaskohshme ndaj Hezbollahut, i cili mbështetet nga Irani përtej kufirit.
Hezbollahu është shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka në listën e zezë krahun ushtarak të grupit libanez, por jo edhe partinë politike.
Ushtria izraelite konfirmoi në një komunikatë se po sulme të paspecifikuara, pasi më herët kishte thënë se do ta godiste infrastrukturën ushtarake të Hezbollahut “në përgjigje të përpjekjeve të paligjshme të grupit për ta rikthyer veprimtarinë në këtë zonë”.
Ajo i paralajmëroi banorët e tri fshatrave që të evakuoheshin.
Agjencia shtetërore libaneze e lajmeve NNA konfirmoi sulmet në këtë zonë. Nuk pati reagim të menjëhershëm nga Hezbollahu, apo informacione për dëme ose viktima.
Kryeministri i Libanit, Nawaf Salam, tha se paralajmërimi për evakuim bie ndesh me përpjekjet ndërkombëtare për paqe.
Qeveria e Libanit është e përkushtuar për t’i ndaluar armiqësitë dhe e angazhuar në takime për të siguruar zbatimin e një rezolute të OKB-së që i dha fund luftimeve mes Hezbollahut dhe Izraelit në vitin 2006, tha Salam në një postim në X.
Libani është nën trysni nga SHBA-ja, Arabia Saudite dhe rivalët e brendshëm të Hezbollahut për çarmatosjen e grupit.
Hezbollahu ka thënë se do të ishte hap shumë i gabuar madje të flitej për çarmatosje ndërkohë që Izraeli vazhdon sulmet ajrore mbi Libanin dhe pushton pjesë të mëdha të vendit në në jug./Radio Evropa e Lirë/