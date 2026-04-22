Al Nassr i Cristiano Ronaldos kualifikohet në finalen e AFC Champions League
Sport
Skuadra e Al Nassr ka shënuar fitore të thellë 5:1 ndaj Al Ahli Doha, në ndeshjen gjysmëfinale të AFC Champions League 2.
Golat për ekipin arab i shënuan: Coman (3), Angelo dhe Al Hamdan.
Me këtë fitore, Al Nassr ka siguruar finalen e AFC Champions League 2.
Në finale klubi arab do të luajë ndaj ekipit nga Japonia, Gamba Osaka..