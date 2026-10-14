Iu thye këmba gjatë protestës, 19-vjeçari i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale

19-vjeçari me inicialet L.B., i cili mbeti i lënduar gjatë protestës së djeshme në Tiranë, po i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale. I riu pësoi thyerje të këmbës, pas goditjeve të marra nga efektivët e Policisë, ndërsa për ngjarjen janë pezulluar katër punonjës policie. 19-vjeçari me inicialet L.B., i cili u lëndua gjatë protestës së zhvilluar një…

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14/10/2026 11:38

19-vjeçari me inicialet L.B., i cili mbeti i lënduar gjatë protestës së djeshme në Tiranë, po i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale.

I riu pësoi thyerje të këmbës, pas goditjeve të marra nga efektivët e Policisë, ndërsa për ngjarjen janë pezulluar katër punonjës policie.

19-vjeçari me inicialet L.B., i cili u lëndua gjatë protestës së zhvilluar një ditë më parë në Tiranë, po i nënshtrohet në këto momente një ndërhyrjeje kirurgjikale, pasi pësoi thyerje të këmbës.

I riu mbeti i dëmtuar gjatë përplasjes me efektivët e Policisë, ndërsa pamjet e dhunës ndaj protestuesve kanë shkaktuar reagime dhe kanë rikthyer vëmendjen te mënyra se si u menaxhua protesta.

Ndërkohë, në lidhje me ngjarjen, janë pezulluar pesë punonjës policie.

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