“Ishte nder ta prisja për ditëlindjen e saj” – Rita Ora pritet në Kryeministri nga Kurti

Ylli i njohur i botës së artit, këngëtarja e njohur Rita Ora, ka zbuluar se viti i ardhshëm e gjen me një projekt të jashtëzakonshëm që lidh edhe Kosovën.

Këtë e bëri të ditur vet ajo, pa dhënë shumë detaje tjera, gjatë takimit që pati sonte me kryeministrin, Albin Kurti.

”Ne kemi bërë një punë kaq frymëzuese deri më tani dhe sot ka qenë një takim vërtet emocionues dhe frymëzues. Dhe unë mendoj se ne kemi një projekt të jashtëzakonshëm për të pritur vitin e ardhshëm. Dhe ky udhëtim dhe ky takim më kanë emocionuar për të ardhmen”, ka deklaruar Rita.

.@RitaOra has reached the highest heights of success and recognition worldwide while always honoring her roots and culture back home. It was an honor to host her and @TaikaWaititi today on her birthday. Kosova, the UK, and New Zealand seem without boundaries in the face of art. pic.twitter.com/ZaHJcFqJTT

— Albin Kurti (@albinkurti) November 26, 2023