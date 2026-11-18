Ishin në kryerje të detyrës, sulmohen fizikisht dy persona zyrtarë në Gjilan
Policia e Kosovës ka raportuar një rast të sulmit fizik ndaj personave zyrtar në Gjilan. Raportohet se derisa dy viktimat meshkuj kosovar ishin në kryerje të detyrës së tyre, janë sulmuar fizikisht nga një i dyshuar i panjohur. Viktimat kanë pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari është në kërkim policor./Lajmi.net/
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Policia e Kosovës ka raportuar një rast të sulmit fizik ndaj personave zyrtar në Gjilan.
Raportohet se derisa dy viktimat meshkuj kosovar ishin në kryerje të detyrës së tyre, janë sulmuar fizikisht nga një i dyshuar i panjohur.
Viktimat kanë pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari është në kërkim policor./Lajmi.net/