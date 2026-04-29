Ish-ushtari i UÇK-së që ishte arrestuar në Serbi kthehet në Kosovë, Koci: Ka kaluar një periudhë jo të lehtë

29/04/2026 10:11

Ish-ushtari i UÇK-së, Mithat Llozhani është liruar nga burgu në Serbi ku po mbahej që nga muaji shkurt, dhe është kthyer në Kosovë.

Avokati i tij, Arianit Koci ka thënë se Llozhani ka kaluar një periudhë jo të lehtë dhe më shumë informata do t’i japin ditëve në vijim.

“Ky mision ka qenë i vështirë. I rëndë. E kreva. Disa herë kam shku për këtë rast në Beograd. A kam pasë probleme dhe rrezik? Nuk është me rëndësi. Me rëndësi është që një qytetar i Kosovës u kthye në shtëpi. I kultivoj vlerat patriotike dhe kombëtare duke i shërbyer qytetarit të Kosovës. Edhe po: pa pagesë. Këto punë kryhen për ideal kombëtar”, ka shkruar Koci. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

April 29, 2026

U.D i kryeprokurorit në Mitrovicë: Me tre prokurorë është e pamundur...

April 29, 2026

Vjosa Osmani: Mbrëmë ishte natë e rëndë për Kosovën, por rrugët...

April 29, 2026

Reuters: Kosova thellë në krizë politike, Kurti dështoi t’i siguronte votat...

April 29, 2026

U.D Presidentja Haxhiu në ora 14:00 pret në takim kryetarin e...

April 28, 2026

89-vjeçari shkakton terror në Greqi, plagos 5 persona në zyrën e...

April 28, 2026

I dyshuari për sulmin në Uashington akuzohet për tentativë atentati ndaj...

