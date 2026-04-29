Ish-ushtari i UÇK-së që ishte arrestuar në Serbi kthehet në Kosovë, Koci: Ka kaluar një periudhë jo të lehtë
Ish-ushtari i UÇK-së, Mithat Llozhani është liruar nga burgu në Serbi ku po mbahej që nga muaji shkurt, dhe është kthyer në Kosovë.
Avokati i tij, Arianit Koci ka thënë se Llozhani ka kaluar një periudhë jo të lehtë dhe më shumë informata do t’i japin ditëve në vijim.
“Ky mision ka qenë i vështirë. I rëndë. E kreva. Disa herë kam shku për këtë rast në Beograd. A kam pasë probleme dhe rrezik? Nuk është me rëndësi. Me rëndësi është që një qytetar i Kosovës u kthye në shtëpi. I kultivoj vlerat patriotike dhe kombëtare duke i shërbyer qytetarit të Kosovës. Edhe po: pa pagesë. Këto punë kryhen për ideal kombëtar”, ka shkruar Koci. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: