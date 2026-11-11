Lushaku-Sadriu i kundërpërgjigjet Konjufcës: Kush e pengoi Ministrinë e Arsimit t’i harmonizojë kurrikulat me tregun e punës?

Shefja e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Jehona Lushaku-Sadriu, i është kundërpërgjigjur zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca, gjatë debatit parlamentar për Raportin e Komisionit Evropian. Lushaku-Sadriu ka kundërshtuar arsyetimin se qeveria në detyrë nuk ka pasur kompetenca të plota për të ndërmarrë reforma në fusha të caktuara, duke…

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11/11/2026 15:15

Shefja e Grupit Parlamentar Lidhjes Demokratike Kosovës (LDK), Jehona Lushaku-Sadriu, i është kundërpërgjigjur zëvendëskryeministrit dhe ministrit Punëve Jashtme, Glauk Konjufca, gjatë debatit parlamentar për Raportin e Komisionit Evropian.

Lushaku-Sadriu ka kundërshtuar arsyetimin se qeveria detyrë nuk ka pasur kompetenca plota për ndërmarrë reforma fusha caktuara, duke përmendur veçanti sektorin e arsimit.

Ajo ka ngritur pyetjen se çfarë kompetencash shtesë i janë dashur Ministrisë Arsimit për harmonizuar kurrikulat me nevojat e tregut punës dhe për bërë riorganizimin e sistemit shkollor.

“Kush e ka ndaluar ministrin e Arsimit me i harmonizu kurrikulat me tregun e punës? Çfarë kompetenca duhen shtesë? Çfarë kompetenca i janë dashur Ministrisë Arsimit për me bo riorganizimin e shkollave?”, ka deklaruar ajo.

tej, deputetja e LDK-së ka kundërshtuar edhe përpjekjet për t’ia atribuar krizës politike dhe zgjedhjeve përgjegjësinë për ngecjet e evidentuara raportin e progresit.

Ajo ka përmendur gjithashtu kritikat e raportit lidhur me shpërndarjen lineare parave kohë zgjedhjesh, duke theksuar se këto çështje nuk duhet anashkalohen gjatë debatit parlamentar.

Lushaku-Sadriu ka kërkuar gjetjet e Komisionit Evropian trajtohen me përgjegjësi dhe mos përdoren arsyetimet politike për shmangur përgjegjësinë institucionale. /Lajmi.net/

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