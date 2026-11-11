Edi Rama pritet me fyerje në Dublin, e quajnë “kriminel”

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, pas qëndrimit të tij në Francë kë udhëtuar për në Irlandë, saktësisht në Dublin. Por pritja e tij në Dublin nuk ishte shumë  e dashur nga disa shqiptarë. Derisa ai po futej në njërën prej veturave zyrtare atje, protestues të shumtë ishin mbledhur dhe brohorisnin “O kriminel, o hajdut”. Video është…

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11/11/2026 15:29

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, pas qëndrimit të tij në Francë kë udhëtuar për në Irlandë, saktësisht në Dublin.

Por pritja e tij në Dublin nuk ishte shumë  e dashur nga disa shqiptarë.

Derisa ai po futej në njërën prej veturave zyrtare atje, protestues të shumtë ishin mbledhur dhe brohorisnin “O kriminel, o hajdut”.

Video është bërë publike në rrjetet sociale, ku Edi Ramës iu thanë një varg me kritikash./Lajmi.net/

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