Ish-deputetja e LDK-së dhe infektologu Sadiku tani e tutje në krye të këtyre drejtorive në Prishtinë

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama sonte ka njoftuar qytetarët se tashmë ka emëruar drejtorët e rinj, me të cilët bashkë do të drejtojnë kryeqytetin.

Në mesin e shumë emrave të cilët ai tashmë bëri publik janë edhe dy persona mjaftë të komentuar.

Drejtoreshë e Pronave në Prishtinë tash e tutje do të jetë ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e LDK-së, Doruntinë Maloku.

Ndryshe Maloku është edhe vajza e Enver Maloku.

Por padyshim se aspak çudi nuk është emri i infektologut Izeta Sadiku në mesin e drejtorëve të Ramës, shkruan lajmi.net.

Izet Sadiku tash e tutje do të drejtoj Shëndetësinë në Prishtinë. Sadiku hapur kishte deklaruar shpesh herë përkrahjen që pati ndaj LDK-së, e që tash e tutje do të jetë edhe drejtor.

Por ishte pikërihst Përparim Rama, i cili i kishte propozuar ish-kandidatit të VV-së për Prishtinën, Arben Vitia që të marrë drejtimin e kësaj drejtori.

Madje ditë më parë ai tha se këtë nuk e kishte bërë për shaka, por se ishte ofertë mjaftë serioze.

Njoftimi i plotë:

Të dashtun qytetarë të Prishtinës,

Kam kënaqësinë që të prezantoj ekipin tim, me të cilin do ta udhëheqë Komunën e Prishtinës, në procesin e transformimit të qytetit për të mirën e të gjithëve.

z. Alban Zogaj – Nënkryetar

z. Vllaznim Osmani – Shef i Kabinetit të Kryetarit

z. Arbër Sadiki – Drejtor i Urbanizmit

znj. Mimoza Sylejmani – Drejtoreshë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm

z. Krenar Xhaferi – Drejtor i Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

znj. Doruntinë Maloku – Drejtoreshë e Pronave

z. Donat Lushaku – Drejtor i Kadastrit

znj. Adelina Sahiti – Drejtoreshë e Mirëqenies Sociale

z. Izet Sadiku – Drejtor i Shëndetësisë

znj. Valbona Makolli – Drejtoreshë e Financave

z. Florian Dushi – Drejtor i Inspeksionit

znj. Donika Çetta – Drejtoreshë e Parqeve

z. Bersant Beka – Drejtor i Administratës

znj. Vesa SahatÇiu – Këshilltare për Kulturë

znj, Ermira Gjevori – Këshilltare për Qeverisje të Mirë

znj. Hana Xhemajli – Këshilltare për Komunikim Strategjik

dr. Saudin Maliqi – Këshilltar për Shëndetësi

z. Bardh Krasniqi – Këshilltar për Sport

znj. Jonada Jashari – Këshilltare për Media

znj. Teuta Sahatqija – Këshilltare për Transformim Digjital dhe Smart City

Javën tjetër, ekipi do të plotësohet tutje./Lajmi.net/