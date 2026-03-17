Irani konfirmon vdekjen e shefit të sigurisë Ali Larijani, thonë mediat shtetërore

Bota

17/03/2026 22:35

Në një deklaratë të publikuar nga agjencia gjysmëzyrtare iraniane Mehr news, Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i vendit konfirmoi vrasjen e Larijani-t, pasi Izraeli më herët sot pretendoi se e vrau atë në sulme të synuara.

“Pas një jete përpjekjesh për ngritjen e Iranit dhe Revolucionit Islamik, ai më në fund arriti dëshirën e tij të dashur prej kohësh, iu përgjigj thirrjes së së vërtetës dhe me krenari arriti gradën e bekuar të martirizimit në frontin e shërbimit”, thuhet në një deklaratë nga këshilli të publikuar nga Mehr, ka raportuar Al Jazeera

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të mërkurën

“Ditë e rëndë”, Jashari reagon për vdekjen e...

“Skenë si nga një film apokaliptik”, gazeta austriake...

S’ka stenda në Kardiologji – trajtohen veç rastet...