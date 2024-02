IPKO në partneritet me Kosova Jobs për Samitin Prestigjioz Power2HR

Si pjesë e përkushtimit të saj të vazhdueshëm për përsosmëri dhe inovacion në burimet njerëzore, IPKO është krenare të shpallë partneritetin e saj me Kosova Jobs për samitin prestigjioz Power2HR, ngjarjen më të madhe të HR në Kosovë. Ky samit vjetor bashkon mendjet më të ndritura në fushën e burimeve njerëzore për të diskutuar tendencat dhe sfidat më të fundit, duke ofruar njohuri të çmueshme dhe mundësi rrjetëzimi.

Edicioni i sivjetshëm i Samitit të Power2HR premton të jetë më ndriçues se kurrë, me një grup folësish të shquar nga e gjithë bota. Midis tyre janë Oana Iordachescu, Këshilltare e Talenteve dhe ish-Ambasadore e Diversitetit në Booking.com; Maud Durand, Ish Menaxher i Ndryshimeve Globale dhe Mësimit në META; Serdzan Arnautovic, Ish Menaxher i Rekrutimit Ndërkombëtar në META; dhe Sneza Brzakov, Drejtoreshë e Burimeve Njerëzore në Marriott Shkup. Ekspertiza dhe përvoja e tyre do t’u ofrojnë të pranishmëve një kuptim më të thellë të peizazhit në zhvillim të burimeve njerëzore.

Samiti do të fokusohet në tendencat dhe sfidat më të fundit në fushën e burimeve njerëzore, bashkë me diversitetin dhe përfshirjen, menaxhimin e talenteve dhe transformimin dixhital në praktikat e BNj. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë unike për të fituar njohuri nga përvojat e folësve tanë, për të shkëmbyer njohuri dhe për t’u lidhur me kolegë nga industri të ndryshme.

“IPKO është e emocionuar për partneritetin me Kosova Jobs për Samitin Power2HR. Si një kompani që vlerëson inovacionin dhe përsosmërinë në praktikat e BNJ, ne besojmë se kjo ngjarje përputhet në mënyrë të përkryer me misionin tonë për të mbështetur zhvillimin profesional dhe përsosmërinë në Kosovë,” tha Andras Pali – CEO në IPKO. “Ne jemi të përkushtuar për të nxitur një kulturë të të mësuarit dhe rritjes, dhe ky partneritet ilustron përkushtimin tonë për avancimin e profesionistëve të BNj në vendin tonë. Jemi krenarë që jemi pjesë e një ngjarjeje që premton të formësojë të ardhmen e BNj në Kosovë”.

Drejtuesja Burimeve Njerëzore në IPKO, Arta Koka, shprehu entuziazmin e kompanisë për partneritetin: “Në IPKO, ne i kushtojmë vlerë të madhe punonjësve tanë, duke i njohur ata si gur themeli i suksesit tonë. Duke mbështetur Samitin PowerToHR, ne synojmë jo vetëm të kontribuojmë për zhvillimin profesional të ekipit tonë, por edhe për të frymëzuar punëdhënësit e tjerë në Kosovë që të investojnë në rritjen dhe mirëqenien e punonjësve të tyre. Ne besojmë se ngjarje si këto janë vendimtare në motivimin e punëdhënësve për të adoptuar praktika që ushqejnë dhe vlerësojnë fuqinë e tyre punëtore.”

Samiti i PowerToHR është një ngjarje thelbësore për profesionistët e HR që kërkojnë të qëndrojnë përpara kurbës në një fushë me zhvillim të shpejtë. Ai ofron një platformë për të mësuar, diskutuar dhe shkëmbim idesh që do të formësojnë të ardhmen e praktikave të BNj.

IPKO është lidere e telekomunikimit në Kosovë, duke nxitur inovacionin me produkte dhe shërbime gjithëpërfshirëse që i përshtaten kërkesave të konsumatorëve modern. Ofertat tona shtrihen në komunikimet celulare, internetin me shpejtësi të lartë, televizionin dixhital, telefoninë fikse dhe zgjidhjet TIK të krijuara për të lidhur njerëzit dhe bizneset në të gjithë rajonin dhe më gjerë. Me një përkushtim të rrënjosur për përsosmëri, IPKO është e përkushtuar në shfrytëzimin e avancimeve më të fundit teknologjike për të përmirësuar jetën e klientëve tanë, duke luajtur gjithashtu një rol aktiv në zhvillimin e komunitetit tonë. Përmes iniciativave si partneriteti ynë me Samitin e Power2HR, ne synojmë të kontribuojmë pozitivisht në rritjen dhe zhvillimin profesional brenda Kosovës, duke reflektuar besimin tonë në fuqinë e teknologjisë për të transformuar shoqërinë dhe për të pasuruar jetët.