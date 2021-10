Inter barazon shifrat ndaj Sassuolos (VIDEO)

Vendasit e hapën sfidën nëpërmjet Domenico Beraradit në minutën e 22-të nëpërmjet penalltisë, gol me të cilin u mbyll pjesa e parë.

Sidoqoftë Inter janë rikthyer menjëherë në pjesën e dytë, duke e barazuar rezultatin nëpërmjet Edin Dzekos në minutën e 58-të, nga një asistim i Perisic.

Ky është goli i gjashtë i Dzekos në shtatë paraqitje për Interin.

58′ GOOOOAALLLLL! FIRST TOUCH IN THIS GAME! EDIN DZEKO SCORES! GOOD HEADER. SASSUOLO 1-1 INTER. GAME ON! pic.twitter.com/KMD1KPPwe4

— INFO⭐INTER (@Info_INTER) October 2, 2021