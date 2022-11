Iniesta: E vështirë që Messi të kthehet te Barcelona Andres Iniesta ka zbehur shpresat e shumë tifozëve të Barcelonës, për një rikthim të mundshëm të Lionel Messi. Lionel Messi, i cili tashmë po shkëlqen me skuadrën e Paris Saint-Germain lidhet me një rikthim të mundshëm në ‘Camp Nou’, te skuadra e Barcelonës. Lidhur me këto spekulime është pyetur edhe ikona e Barcës, Andres Iniesta.…