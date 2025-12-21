“Influencerët janë për TikTok, jo për politikë”: Hoxha kritiko diskursin e Kurtit dhe mënyrën se si qeveria po manipulon opinionin e qytetarëve
Kandidatja e PDK-së për deputete, Eliza Hoxha, ka thënë në “Pressing” të T7, se Albin Kurti po manipulon opinionin e qytetarëve.
Ajo ka thënë se politikanët nuk janë influencerë të Tik Tokut, influence e tyre është që të marrin vnedime.
“Ka një vijë të hollë, influecerë ne nuk jemi, influecerët e Tik Tokut e kanë vendin atje dhe nuk janë rregullator të shoqërisë”, ka thënë ajo.